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Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран президентом ФФКР

Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Кандидатура Сихарулидзе была поддержана единогласно на внеочередной выборной конференции, которая состоялась 11 февраля в Москве. Ранее выдвинуть свою кандидатуру на должность главы федерации отказался олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.

Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента федерации в апреле 2023 года после смерти Александра Горшкова, олимпийского чемпиона и бывшего главы ФФККР, который занимал этот пост с июня 2010 года.

Сихарулидзе 48 лет. В паре с Еленой Бережной он стал олимпийским чемпионом в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Также пара завоевала серебро на Играх-1998. Бережная и Сихарулидзе по два раза выигрывали чемпионаты мира и Европы.

После окончания спортивной карьеры Сихарулидзе был депутатом заксобрания Петербурга, потом — депутатом Госдумы, в которой возглавлял комитет по физической культуре и спорту. С 2021 года Антон Сихарулидзе возглавлял Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.