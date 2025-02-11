Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран президентом ФФКР

Сихарулидзе 48 лет. В паре с Еленой Бережной он стал олимпийским чемпионом в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Также пара завоевала серебро на Играх-1998. Бережная и Сихарулидзе по два раза выигрывали чемпионаты мира и Европы.