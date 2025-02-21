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Фигурист Гуменник: хочу на Олимпиаду-2026, а не через четыре года

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью RT заявил о большом желании выступить на Олимпийских играх 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На прошлой неделе 22-летний фигурист-одиночник уверенно победил в финале Гран-при России в Красноярске, опередив олимпийского призера Марка Кондратюка и двукратного чемпиона России Евгения Семененко.

«Перед поездкой в Красноярск и вплоть до самих соревнований я думал на эту тему примерно как Влад (Владислав Дикиджи — прим. ред.): не случится в моей жизни этой Олимпиады, значит, ничего страшного, поеду на следующую. Наверное, это была отчасти защитная реакция собственной психики — убедить себя в том, что тема меня не слишком волнует, чтобы более спокойно, без лишних мыслей подойти к выступлению. Чтобы это меня не сбило. А вот потом, после того как я выиграл, понял, могу честно сам себе признаться: очень сильно хочу поехать на Олимпиаду. Именно сейчас, а не через четыре года.

Какие бы аргументы я привел в свою пользу? Ну вот смотрите: на последних соревнованиях несколько спортсменов выступили в двух программах чисто или были предельно близки к этому. То есть соперничество было достаточно жёстким. И при столь высокой конкуренции у меня получилось набрать не просто лучшую, а очень высокую сумму баллов», — сказал Гуменник.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм пройдет в Пекине с 17-го по 21 сентября. В конце декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в олимпийской квалификации. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) до 28 февраля должны представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы. ISU будет принимать окончательное решение о допуске каждого спортсмена после проверки на соответствие критериям нейтрального статуса.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.