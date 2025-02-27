Швейцарский фигурист: Я не выиграл бы при допуске россиян

В январе 2025 года Лукас Бричги выиграл чемпионат Европы в возрасте 27 лет. Швейцарец был восьмым после короткой программы, но в произвольной обошел лидера и действующего чемпиона француза Адама Сяо Хим Фа почти на 20 баллов.
«Сейчас не хватает зрителей. Когда мы катались с россиянами, на аренах у нас было просто больше людей, поскольку они большие поклонники фигурного катания. По этим вещам я точно немного скучаю. Ну, кроме разговоров о политике. Но говоря о самом катании, точно чего-то не хватает. Мне тоже повезло в какой-то мере, что их здесь нет. Я бы, наверное, не стал чемпионом Европы, если бы они катались», — приводит слова Бричги «Чемпионат».
«Уровень во многих дисциплинах без россиян упал. Русские буквально доминировали, по крайней мере, в женском одиночном и парах, также немного в танцах. Мужчины тоже были очень хороши, хоть и не всегда доминировали», — добавил швейцарец.
С 2014 года и до отстранения в 2022-м российские одиночники неизменно входили в число призеров чемпионата Европы. В 2022 году турнир выиграл Марк Кондратюк, а в 2020-м — Дмитрий Алиев.