Швейцарский фигурист: Я не выиграл бы при допуске россиян

«Сейчас не хватает зрителей. Когда мы катались с россиянами, на аренах у нас было просто больше людей, поскольку они большие поклонники фигурного катания. По этим вещам я точно немного скучаю. Ну, кроме разговоров о политике. Но говоря о самом катании, точно чего-то не хватает. Мне тоже повезло в какой-то мере, что их здесь нет. Я бы, наверное, не стал чемпионом Европы, если бы они катались», — приводит слова Бричги «Чемпионат».