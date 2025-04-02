В ISU сообщили о пожизненной дисквалификации судьи из Украины

1. Г-н Юрий Балков (Украина) пожизненно отстранен от участия во всех мероприятиях ISU.

2. Жалоба на г-жу Елену Лисову (Украина), г-жу Эсе Эсен (ТУРЦИЯ) и г-на Роланда Мадера (Нидерланды) отклонена.

3. Стороны сами несут свои расходы.

4. Все лица, участвующие в этом деле (независимо от того, являются ли они Сторонами/ (Предполагаемыми) Правонарушителям, или в качестве адвокатов/ представителей/свидетелей и т. д. ) запрещается раскрывать личность и/или любую прямую или косвенную информацию, касающуюся личности «судьи, с которым установили контакт», другим лицам. Нарушение этого раздела может привести к дальнейшему дисциплинарному разбирательству, — приводит слова решения дисциплинарной комиссии ISU Golden Skate.