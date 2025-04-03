Известный блогер заявил, что знает, с кем встречается Загитова

Во время одного из прямых эфиров Мэддисон подверг критике Загитову за изменения во внешности, а также заявил, что она встречается с олигархами.
«Фигуристка Загитова это ж вообще ужас какой-то. У нее от природы такая утонченная красота, реально, девчонка была просто восхитительная, именно от природы. Я как бы знаю, с кем она встречается — с супергигаолигархами. Видимо, у них есть эта тема, что их телки должны выглядеть как проапгрейженный бимбо-унитаз. Понятно, что Загитова не большого ума, она спортсменка и вообще, но Господи… Сейчас она выглядит просто ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз. Думаю, со мной даже домохозяйки не станут спорить», — сказал Мэддисон.
Ранее были слухи о том, что завершившая карьеру фигуристка встречается с певцом Егором Кридом. Но обе стороны настаивают, что речь идет лишь о дружеских отношениях.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.