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Известный блогер заявил, что знает, с кем встречается Загитова

Блогер и стример Илья Мэддисон заявил, что он знает, с кем встречается 22-летняя фигуристка Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Во время одного из прямых эфиров Мэддисон подверг критике Загитову за изменения во внешности, а также заявил, что она встречается с олигархами.

«Фигуристка Загитова это ж вообще ужас какой-то. У нее от природы такая утонченная красота, реально, девчонка была просто восхитительная, именно от природы. Я как бы знаю, с кем она встречается — с супергигаолигархами. Видимо, у них есть эта тема, что их телки должны выглядеть как проапгрейженный бимбо-унитаз. Понятно, что Загитова не большого ума, она спортсменка и вообще, но Господи… Сейчас она выглядит просто ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз. Думаю, со мной даже домохозяйки не станут спорить», — сказал Мэддисон.

Ранее были слухи о том, что завершившая карьеру фигуристка встречается с певцом Егором Кридом. Но обе стороны настаивают, что речь идет лишь о дружеских отношениях.

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.