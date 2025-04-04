Тарасова назвала отъезд в США одним из лучших решений в жизни

«У меня — три олимпийских чемпиона, потому что я работала там. С меня абсолютно ничего не требовали, давали бесплатный лед, сняли жилье. Это был уникальный случай. Это было одно из самых моих лучших решений, правильных именно для результата. Там нечего было делать, кроме как работать. А здесь мне моих молодых спортсменов надо было искать то там, то тут. И у меня нет и не было катка своего, и мне негде было с ними работать. Просто негде. Время в Америке вспоминаю с большим теплом и с благодарностью», — приводит слова Татьяны Тарасовой «Советский спорт».. Она добавила, что российская сторона не финансировала ее жизнь в США.