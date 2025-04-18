«Я мог только плакать». Костомаров рассказал, как узнал об ампутации

Из-за тяжелой пневмонии Роман Костомаров находился в коме. Чтобы остановить некроз и сохранить жизнь олимпийскому чемпиону, врачам пришлось ампутировать его стопы ног и кисти рук.
«3 февраля, когда собрались все врачи и сообщили об ампутации не только ног, но и рук, я мог только плакать. Потому что ничего больше не мог. Я просто упал с самой высокой горы в глубокое ущелье. Потребовалось долгое время для принятия, время, чтобы найти в себе силы, чтобы дальше жить. Но раз остался жив, плюс вера жены и понимание, что двое детей, невозможно было сдаться», — приводит слова Костомарова The Voice.
«Вначале было отчаяние, потом депрессия и принятие. Это долгий процесс, здесь очень важно не остаться одному. Мой психолог — это моя жена Оксана. Она взяла на себя всю нагрузку; если бы была мама, она бы просто это не вынесла», — добавил Роман.
Роман Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также в активе фигуриста две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Все титулы были завоеваны Романом в дуэте с Татьяной Навкой.