«Я мог только плакать». Костомаров рассказал, как узнал об ампутации

«3 февраля, когда собрались все врачи и сообщили об ампутации не только ног, но и рук, я мог только плакать. Потому что ничего больше не мог. Я просто упал с самой высокой горы в глубокое ущелье. Потребовалось долгое время для принятия, время, чтобы найти в себе силы, чтобы дальше жить. Но раз остался жив, плюс вера жены и понимание, что двое детей, невозможно было сдаться», — приводит слова Костомарова The Voice.