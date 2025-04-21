Фигуристка Худайбердиева высказалась о завершении карьеры

«Ну, а я после двадцати лет фигурного катания официально ухожу на заслуженную пенсию. Не все мечты были достигнуты, но тот опыт, что был приобретен, бесценен. А главное, отмотав время назад, я бы ничего не поменяла. Даже если прожить и смириться с чем‑то очень и очень больно, все должно быть так, как суждено случиться. Бывает так, что не дано свыше, чтобы получилось, не те планеты встали в знаке твоего восходящего солнца. В этом случае придется остановиться. Сделать это вовремя, не потеряв себя и остатки своего здоровья», — добавила завершившая карьеру фигуристка.