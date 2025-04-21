Фигуристка Худайбердиева высказалась о завершении карьеры

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступавшая в танцах на льду с Егором Базиным, заявила, что приобретенный по ходу карьеры опыт нельзя переоценить.
«Что дальше — а что дальше? Совсем другая жизнь. Я пока не научилась быть в новом статусе, но наслаждаюсь каждым новым днем и моментом. А вообще, очень хочется сделать так, чтобы новое поколение никогда не столкнулось с теми проблемами и сложностями, через которые пришлось пройти мне. Чтобы фигуристы не теряли свои карьеры и годы жизни, чтобы всегда пользовались моментом “здесь и сейчас”, а не “у них все еще впереди”, — написала Худайбердиева в своей колонке на “Матч ТВ”.
«Ну, а я после двадцати лет фигурного катания официально ухожу на заслуженную пенсию. Не все мечты были достигнуты, но тот опыт, что был приобретен, бесценен. А главное, отмотав время назад, я бы ничего не поменяла. Даже если прожить и смириться с чем‑то очень и очень больно, все должно быть так, как суждено случиться. Бывает так, что не дано свыше, чтобы получилось, не те планеты встали в знаке твоего восходящего солнца. В этом случае придется остановиться. Сделать это вовремя, не потеряв себя и остатки своего здоровья», — добавила завершившая карьеру фигуристка.
22‑летняя Худайбердиева и 29‑летний Базин являются чемпионами России 2023 года, двукратными вице‑чемпионами страны 2024 и 2025 годов и бронзовыми призерами 2022 года.