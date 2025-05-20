Школу фигурного катания Загитовой планируют открыть в 2026 году

"Мы в финале, весь проект сложен. Это будет Центр фигурного катания, в рамках которого будет функционировать либо академия, либо школа. Алина полностью ведет работу по созданию контента, набору тренеров, определению формата. Она будет за это отвечать как генеральный менеджер. Я думаю, что мы этот проект в течение года реализуем. То есть на следующий год, я думаю, мы его уже откроем.