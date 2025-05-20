Школу фигурного катания Загитовой планируют открыть в 2026 году

Ранее сообщалось, что проект не прошел согласование у руководства республики Татарстан из-за большой стоимости.
"Мы в финале, весь проект сложен. Это будет Центр фигурного катания, в рамках которого будет функционировать либо академия, либо школа. Алина полностью ведет работу по созданию контента, набору тренеров, определению формата. Она будет за это отвечать как генеральный менеджер. Я думаю, что мы этот проект в течение года реализуем. То есть на следующий год, я думаю, мы его уже откроем.
Мы предусмотрели там все необходимые помещения. Большое количество залов, потому что в фигурном катании лед — это, конечно, самое важное, но есть очень много сопутствующих помещений. Это залы, где достаточно долгое время тренируются спортсмены. Мы начнем реализацию проекта буквально на днях. Как подсказывает практика, мы достаточно быстро строим в Татарстане, поэтому на следующий год, я думаю, где-то в эти даты уже откроем новый дворец фигурного катания", — приводит слова Владимира Леонова ТАСС.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.