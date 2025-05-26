Туктамышева ответила на слухи о романе с фигуристом на 5 лет младше ее

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — написала фигуристка в социальных сетях.