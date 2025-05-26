Туктамышева ответила на слухи о романе с фигуристом на 5 лет младше ее

Согласно информации спортивного издания «Спорт-Экспресс», российская спортсменка Елизавета Туктамышева состоит в романтических отношениях с фигуристом Петром Гуменником.
«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — написала фигуристка в социальных сетях.
Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером мирового первенства 2021 года по фигурному катанию. На чемпионате России 2023 года она заняла третье место, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой. В октябре 2023 Туктамышева приостановила карьеру.
Петр Гуменник был выбран основным участником от России в отборе на Олимпийские игры 2026 года в мужском одиночном катании. Россиянин получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).
Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17-го по 21 сентября 2025 года в Пекине. Игры‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо состоятся