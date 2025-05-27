Что говорят чемпионы себе перед стартом — чтобы не сорваться и выиграть

Когда секунды тянутся вечностью, а за спиной — ожидания миллионов, все решает не техника, а внутренний голос. Каждый спортсмен ведет с собой тихий диалог перед стартом. Кто-то повторяет боевой клич, кто-то отстраненно дышит, кто-то превращается в персонажа своей программы. Эти фразы не услышит никто, кроме них самих — но именно они становятся отправной точкой триумфа. В этом тексте — то, что чемпионы шепчут себе перед самым важным выходом.