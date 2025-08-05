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Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Известный по работе на «Матч ТВ» и Первом канале спортивный журналист погиб на 48-м году жизни.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — приводит ТАСС слова супруги комментатора.

Александр Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004-го по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»), с 2015-го по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ», а с 2018-го — на Первом канале.

Гришина называли «голосом» российского фигурного катания. Он нередко комментировал соревнования в паре с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Гришин работал на пяти Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.