Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — приводит ТАСС слова супруги комментатора.
Александр Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004-го по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»), с 2015-го по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ», а с 2018-го — на Первом канале.
Гришина называли «голосом» российского фигурного катания. Он нередко комментировал соревнования в паре с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Гришин работал на пяти Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.