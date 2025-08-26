Золотые герои Сочи-2014: где сейчас чемпионы и как изменилась их жизнь

После олимпиады шорт-трекист стал невероятно популярен среди болельщиков, но при этом всегда старался держаться в стороне от публичности. Завершив карьеру в 2020 году, он буквально пропал со всех радаров. Из России Виктор уехал — говорили, что ему предложили невероятные деньги за работу тренером национальной сборной Китая, около 300 000 евро в год. В последние годы СМИ писали, что найти работу на родине, в Сеуле, он до сих пор не может. Здесь ему не простили связи с Китаем и Россией.