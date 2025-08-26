Золотые герои Сочи-2014: где сейчас чемпионы и как изменилась их жизнь

Олимпиада в Сочи стала триумфальной для российской сборной: наши спортсмены установили рекорд по числу медалей. Имена чемпионов гремели на всю страну, в их честь называли детей и спортивные центры… Рассказываем, чем занимаются сегодня призеры зимних Игр-2014 и как сложилась их жизнь после «золота».
Аделина Сотникова
Аделина Сотникова часто делится в своих соцсетях фотографиями и видео с Олимпиады в Сочи-2014. Эта победа стала не только ее личным триумфом, но и наградой для всей страны, ведь девушка принесла первое золото в женском одиночном фигурном катании за всю историю России.
Оглушающая волна успеха стала одновременно и пиком карьеры Сотниковой: после Игр фигуристка больше не показывала результатов. Дали знать о себе травмы — Аделина перенесла сложную операцию на позвоночник. После долгой паузы и надежд вернуться на лед 24-летняя Сотникова официально заявила: история с большим спортом для нее закрыта.
Сейчас в красивой, уверенной в себе женщине сложно узнать робкую девочку, которая влюбила в себя Сочи и весь мир 11 лет назад. Аделина сменила спортивную форму на женственные платья, вышла замуж и родила сына Адриана. Лед по-прежнему остался важной частью жизни фигуристки: она участвует в шоу и ведет бизнес — у нее собственная школа фигурного катания.
Виктор Ан
Сегодня во взрослом мужчине сложно узнать парня с оранжевыми волосами, который не мог сделать эмоций в Сочи. Виктор Ан произвел фурор, заработав для России сразу четыре медали: три золотые и одну бронзовую. А ведь в Южной Корее на карьере спортсмена поставили крест: ему пришлось пережить скандалы с тренером, враждебность в команде и тяжелую травму колена. Место в российской сборной стало последней надеждой для Ан Хен Су — он взял новое имя и начал тренировки.
После олимпиады шорт-трекист стал невероятно популярен среди болельщиков, но при этом всегда старался держаться в стороне от публичности. Завершив карьеру в 2020 году, он буквально пропал со всех радаров. Из России Виктор уехал — говорили, что ему предложили невероятные деньги за работу тренером национальной сборной Китая, около 300 000 евро в год. В последние годы СМИ писали, что найти работу на родине, в Сеуле, он до сих пор не может. Здесь ему не простили связи с Китаем и Россией.
Александр Легков
Подарили радость победы болельщикам в Сочи и наши лыжники: весь пьедестал был занят российскими спортсменами. Золото в лыжной гонке заработал для страны Александр Легков.
Спустя четыре года, завершая свою спортивную карьеру написал трогательную речь, вспоминая этот день: «Самое дорогое — это когда ты стоишь на пьедестале, на тебя смотрят 50 тысяч человек, играет твой гимн, а справа и слева стоят ребята из твоей сборной. Ради этого стоит жить!».
На новом этапе Александр попробовал себя в роли политика, став депутатом — работу в Мособлдуме он продолжает до сих пор. Кроме того, чемпион создал свой благотворительный фонд «Вместе — легко» и работает спортивным комментатором.
Сейчас Легков активно ведет социальные сети, участвует в мероприятиях, ведет активный образ в жизни и вдохновляет болельщиков прекрасной физической формой.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Татьяна и Максим стали одними из самых ярких звезд Игр-2014, а сейчас их имя носит Центр фигурного катания в Сочи. Именно после победы стало известно, что фигуристы — пара не только на льду, но и в жизни. В августе 2015 года Волосожар и Траньков поженились, пара уже десять лет счастлива в браке и воспитывает троих детей.
Официально Татьяна и Максим о завершении карьеры не заявляли: просто постепенно ушли в свои проекты. Женщина открыла свою школу фигурного катания и стала участвовать в ледовых шоу, ее супруг тоже стал тренером и попробовал себя в роли телеведущего и шоумена.
Вик Уайлд
Сноубордист Вик Уайлд выиграл две золотые медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и навсегда вписал свое имя в историю российского спорта. Его называют «русским американцем»: найти себя в другой стране Вику помогла российская сноубордистка Алена Заварзина. Они познакомились на этапах Кубка мира, а спустя время поженились. Получив новое гражданство, Уайлд помог России впервые завоевать две главные медали по сноуборду на Играх.
Но на этом карьеру Вик не завершил: хотя соревнования в Пхенчхане не принесли результатов, в Пекине Уайлд завоевал бронзу. После этого он заявил, что уходит из спорта, но несмотря на развод с русской женой, сноубордист остался в России. Судя по социальным сетям, у него свой бизнес по производству сноубордов, скейтов и спортивной одежды. А еще Вик много путешествует по миру.
Чем бы они ни занимались спустя десять и двадцать лет после победы — их имена навсегда останутся в истории спорта страны и мира. Ведь за каждой медалью стоят годы тренировок, тяжелые травмы, упорство и работа над собой вопреки всему.