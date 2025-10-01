Валиева планирует возобновить карьеру и уйти от Тутберидзе

Ожидается, что Валиева приступит к занятиям в группе Соколовской после 25 октября, когда ей официально будет разрешено вернуться к тренировкам. Срок ее дисквалификации истекает 25 декабря, после чего она сможет выступать на официальных соревнованиях. Однако заявиться на чемпионат России и этапы серии «Гран-при» Валиева уже не успеет.