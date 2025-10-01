Валиева планирует возобновить карьеру и уйти от Тутберидзе

По информации источника, 19-летняя фигуристка всерьез рассматривает вариант с тем, чтобы вернуться в фигурное катание под руководством Светланы Соколовской в школе «Наши надежды». Ранее в этой же группе после Олимпиады-2022 тренировалась Александра Трусова.
Ожидается, что Валиева приступит к занятиям в группе Соколовской после 25 октября, когда ей официально будет разрешено вернуться к тренировкам. Срок ее дисквалификации истекает 25 декабря, после чего она сможет выступать на официальных соревнованиях. Однако заявиться на чемпионат России и этапы серии «Гран-при» Валиева уже не успеет.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результат Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место.
С лета 2018 года и до отстранения в феврале 2022 года Валиева занималась в спортивной школе «Самбо-70» в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.