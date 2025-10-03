Фигуристка Косторная впервые стала мамой

Фигуристка, чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная родила первенца от своего мужа и партнера Георгия Куницы. Она сообщила эту новость в своих соцсетях.
«Добро пожаловать, мини-Куница», — написала Косторная.
Имя малыша пока неизвестно. Косторная и Куница поженились в 2023 году. Фигуристке на тот момент было 19 лет. Избранник спортсменки — ее партнер в парном фигурном катании, в которое Косторная перешла после карьеры одиночницы.
До середины 2020 года фигуристка работала с тренером Этери Тутберидзе, после чего ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне-2019/2020 в одиночном катании.
В ноябре 2024 года Косторная сообщила, что пропустит два ближайших сезона по личным обстоятельствам. В апреле она объявила о беременности. Куница в первой половине сезона будет выступать с другой фигуристкой (Анастасией Коробейниковой), чтобы подтвердить спортивный разряд.
Напомним, не так давно мамой стала еще одна звезда фигурного катания — Александра Игнатова (Трусова). У них с мужем Макаром Игнатовым родился сын Михаил.