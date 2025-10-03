Фигуристка Косторная впервые стала мамой

До середины 2020 года фигуристка работала с тренером Этери Тутберидзе, после чего ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне-2019/2020 в одиночном катании.