Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Камиле Валиевой будет очень сложно возвращаться в профессиональный спорт после дисквалификации.
«Камила была вынуждена прервать карьеру совсем молодой. С тех пор ее тело поменялось, да и в психике наверняка произошли изменения. Слово “соревноваться” в отношении нее — понятие пока далекое», — цитирует Роднину Vseprosport.
«Для начала надо снова тренироваться, набрать форму. Чтобы побеждать, нужно восстановить тот набор элементов, который у нее был раньше. А это достаточно сложно. Поэтому, в первую очередь, ей необходимо заняться текущей формой и арсеналом», — заключила трехкратная олимпийская чемпионка.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результат Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место.
Дисквалификация Валиевой истекает 25 декабря. С этого дня она сможет принимать участие в официальных соревнованиях.
С лета 2018 года Валиева занималась в спортивной школе «Самбо-70» в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В октябре олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что Камила Валиева будет тренироваться в ее академии под руководством Светланы Соколовской.