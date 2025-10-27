Плющенко высказался о победе сына на турнире с одним участником

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и отец юного спортсмена объяснил, почему Александр Плющенко был единственным участником соревнований в Наро-Фоминске.
«Соревнования, которые проходили в Наро-Фоминске, проводятся федерацией фигурного катания Московской области. Они официальные. Мы с моими спортсменами заявились на них задолго. Мы никого не избегаем. Это не наши соревнования, а официальный старт. Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один. Главное для меня как для тренера и отца — мой спортсмен сделал ту работу, которая была запланирована. Были новые элементы. Мы идем планомерно, думаю, мы выбрали правильную тактику. Никуда не торопимся и потихоньку двигаемся», — передает слова Евгения Плющенко Metaratings.ru.
Плющенко-младший с 2017 года занимается в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», созданной его отцом.
Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014) и двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002, 2010). Также он является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при. Плющенко завершил профессиональную карьеру в марте 2017 года.