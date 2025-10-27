Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко высказался о победе сына на турнире с одним участником

В воскресенье 12-летний Александр Плющенко стал победителем соревнований в Наро-Фоминске. Он был единственным юношей, выступавшим в первом спортивном разряде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и отец юного спортсмена объяснил, почему Александр Плющенко был единственным участником соревнований в Наро-Фоминске.

«Соревнования, которые проходили в Наро-Фоминске, проводятся федерацией фигурного катания Московской области. Они официальные. Мы с моими спортсменами заявились на них задолго. Мы никого не избегаем. Это не наши соревнования, а официальный старт. Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один. Главное для меня как для тренера и отца — мой спортсмен сделал ту работу, которая была запланирована. Были новые элементы. Мы идем планомерно, думаю, мы выбрали правильную тактику. Никуда не торопимся и потихоньку двигаемся», — передает слова Евгения Плющенко Metaratings.ru.

Плющенко-младший с 2017 года занимается в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», созданной его отцом.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014) и двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002, 2010). Также он является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при. Плющенко завершил профессиональную карьеру в марте 2017 года.