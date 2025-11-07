У титулованной французской фигуристки украли все медали

Бонали выиграла пять чемпионатов Европы с 1991-го по 1995 год. Также она является трехкратной вице-чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Франции. Спортсменка имела скандальную репутацию. На чемпионате мира 1994 года она отказывалась подняться на пьедестал, не соглашаясь с результатами соревнований — для победы над японкой Юкой Сато не хватило лишь одного судейского голоса. После уговоров президента ИСУ Паульсена поднялась и приняла медаль, но затем сразу ее сняла.