У титулованной французской фигуристки украли все медали

Француженка Сурия Бонали рассказала в своих соцсетях, что лишилась наград после ограбления.
«Все медали, которые я завоевала, участвуя в различных чемпионатах мира и Европы, к сожалению, пропали. Несколько дней назад неизвестные ограбили мой дом и украли ценные вещи», — написала Бонали.
Чемпионка призвала также своих поклонников обращаться в полицию в том случае, если они увидят медали в продаже по Интернету.
Бонали выиграла пять чемпионатов Европы с 1991-го по 1995 год. Также она является трехкратной вице-чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Франции. Спортсменка имела скандальную репутацию. На чемпионате мира 1994 года она отказывалась подняться на пьедестал, не соглашаясь с результатами соревнований — для победы над японкой Юкой Сато не хватило лишь одного судейского голоса. После уговоров президента ИСУ Паульсена поднялась и приняла медаль, но затем сразу ее сняла.
По завершении спортивной карьеры участвовала в ледовом шоу Champions on Ice, а затем стала тренером в США.