Тарасова назвала безумием внесение фигуристок в украинскую базу

Аделия Петросян будет выступать в нейтральном статусе на Олимпийских игр в Италии, а Горбачева поедет на Игры в качестве запасной. Ранее в базу ресурса «Миротворец»* были внесены Петр Гуменник, который также готовится выступить на Олимпиаде, и запасной Владислав Дикиджи.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова с негодованием отреагировала на новость о внесении Петросян и Горбачевой в украинскую базу.
«Это что за сайт такой, куда наших выдающихся спортсменов и прекрасных детей вносят и хотят лишить работы? Они с детских лет работают и будут защищать честь своей Родины. Какая нам разница, что они там пишут? Мы сами знаем, кто мы такие. Еще не хватало, чтобы наших людей, нашу страну, которую мы любим, в которой мы выросли, в которой мы живем и будем похоронены, трогали. Безумные. Бога не боятся», — приводит ТАСС слова Тарасовой.
Татьяне Тарасовой 78 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).