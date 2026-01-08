День в истории: 8 января 1872 года родился Николай Панин-Коломенкин — первый российский олимпийский чемпион

На Летних Олимпийских играх в Лондоне в 1908 году Николай Панин-Коломенкин принял участие в соревнованиях по фигурному катанию. Спортсмен подошел к соревнованиям в качестве вице-чемпиона чемпионата мира и двукратного призера чемпионатов Европы. Панин-Коломенкин, во многом из-за несправедливого судейства, снялся с соревнований. Золото игр в Лондоне взял швед Ульрих Сальхов, имя которого носит один из реберных прыжков. Однако в рамках лондонской Олимпиады в единственный раз в истории разыгрывался и комплект наград в дисциплине «Специальные фигуры».