День в истории: 8 января 1872 года родился Николай Панин-Коломенкин — первый российский олимпийский чемпион

154 года назад, 8 января 1872 года, в Воронежской губернии родился первый отечественный олимпийский чемпион — фигурист Николай Панин-Коломенкин.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

На Летних Олимпийских играх в Лондоне в 1908 году Николай Панин-Коломенкин принял участие в соревнованиях по фигурному катанию. Спортсмен подошел к соревнованиям в качестве вице-чемпиона чемпионата мира и двукратного призера чемпионатов Европы. Панин-Коломенкин, во многом из-за несправедливого судейства, снялся с соревнований. Золото игр в Лондоне взял швед Ульрих Сальхов, имя которого носит один из реберных прыжков. Однако в рамках лондонской Олимпиады в единственный раз в истории разыгрывался и комплект наград в дисциплине «Специальные фигуры».

После безупречного катания с исключительной математической точностью, судьи единогласно отдали Панину первое место. После 1908 года фигурное катание из программы Олимпийских игр на время убрали, а специальные фигуры исчезли навсегда, так что победа фигуриста из Российской империи является уникальной. В следующий раз российский спортсмен завоевал золото Олимпийских игр 44 года спустя — в 1952 году, представляя Советский Союз.

В Стокгольме в 1912 году Панин-Коломенкин снова принял участие в Олимпиаде, на этот раз уже в соревнованиях по стрельбе из пистолета. До медали не хватило совсем чуть-чуть — в командных соревнованиях сборная Российской империи стала четвертой, а в личном зачете спортсмен стал восьмым.

Панин-Коломенкин был успешным тренером. Он руководил школой мастеров фигурного катания и преподавал в Институте имени Лесгафта в Ленинграде. Прославленный спортсмен умер в 1956 году в возрасте 84 лет.