Трусова решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе

Фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова) продолжит тренировки в группе Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС сообщил источник.
По информации пресс-службы Федерация фигурного катания на коньках России фигуристка примет участие в чемпионате России по прыжкам. Соревнования пройдут 31 января — 1 февраля в Москве.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о появившейся информации о возвращении Трусовой в спорт.
«Трусова возвращается! Прекрасно! Валиева тоже возвращается, будет на соревнованиях. Это прекрасно, слава богу! Безусловно, тандем Трусовой с Тутберидзе может снова принести успех. Все у нас хорошо. Это правда большая радость, ведь мы хотим их видеть», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году Трусова выступала на предсезонных контрольных прокатах сборной России, где в произвольной программе продемонстрировала попытку четверного лутца. В начале августа 2025 года у Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил. Александра продолжала выходить на лёд в выставочных шоу и после родов.
21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.