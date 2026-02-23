День в истории: 23 февраля 2018 года Алина Загитова завоевала золото Олимпиады

Евгения Медведева, 18-летняя россиянка, заняла второе место с серебром, уступив по технике, хотя за компоненты получила почти максимум. Отметим уникальный факт: обе получили одинаковые баллы за произвольную (149,47), но Загитова лидировала суммарно (239,57 против 238,26). Медведева рыдала после оценок, завершив трехлетний путь к Олимпиаде без золота.