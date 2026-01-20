Юная ученица Тутберидзе — о своем здоровье: Мышцы атрофировались

Летом 2025 года стало известно, что у 13-летней ученицы Этери Тутберидзе диагностирована болезнь Шляттера, которая развивается в результате повторяющихся перегрузок коленного сустава и сухожилий, возникающих при интенсивных физических нагрузках у детей и подростков в период активного роста костей.
"Три месяца с августа я не каталась вообще из-за операции на два колена. Я каталась в коляске. Пока восстанавливаюсь. Мышцы атрофировались, стараюсь качаться, нарабатывать ноги, чтобы они становились сильнее. Но пока тяжело кататься. Я вышла на лед 6 ноября. Первые полторы недели я только скользила, нельзя было сразу напрягаться.
Месяц я катала программу без прыжков вообще. Потом уже начала вставлять лутц, аксель. В принципе колени уже не беспокоят. Они начинают беспокоить, например, когда сажусь в волчок. В остальном нормально. План на сезон — остаться в сборной и показать четверные в произвольной программе", — цитирует Стоцкую ТАСС.