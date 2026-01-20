Юная ученица Тутберидзе — о своем здоровье: Мышцы атрофировались

"Три месяца с августа я не каталась вообще из-за операции на два колена. Я каталась в коляске. Пока восстанавливаюсь. Мышцы атрофировались, стараюсь качаться, нарабатывать ноги, чтобы они становились сильнее. Но пока тяжело кататься. Я вышла на лед 6 ноября. Первые полторы недели я только скользила, нельзя было сразу напрягаться.