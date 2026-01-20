Ричмонд
Тарасова назвала уникальным катание фигуриста Гуменника

По мнению Татьяны Тарасовой, Петр Гуменник находится в прекрасной форме.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Заслуженный тренер ССС Татьяна Тарасова прокомментировала катание фигуриста Петра Гуменника, назвав его уникальным.

«Петр прекрасно выступил, он талантливый человек. Я его очень люблю. Он уникально катается и с каждым шагом приближает себя к победе на Олимпиаде. Конечно, Гуменник в отличной форме сейчас, раз смог установить новый рекорд России», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Петр Гуменник и Аделия Петросян выступят на Олимпийских играх — 2026 в Милане. Оба будут катать программы в одиночном фигурном катании. Фигуристы получили приглашение от МОК, а позже отобрались на Игры в квалификационном турнире. Оба спортсмена будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

Ранее Гуменник установил рекорд России по количеству набранных баллов в короткой программе (109,05). Это произошло во время выступление на турнире памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. Это последний официальный старт для фигуристов перед поездкой на Олимпиаду в Италию.

Эта победа позволила Гуменнику занять первое место после первого дня соревнований. Второй идет Семён Соловьёв (88,53), третий — Илья Строганов (74,22). В чемпионате России по фигурному катанию в 2025 году Гуменник завоевал золото.

