Тарасова назвала уникальным катание фигуриста Гуменника

«Петр прекрасно выступил, он талантливый человек. Я его очень люблю. Он уникально катается и с каждым шагом приближает себя к победе на Олимпиаде. Конечно, Гуменник в отличной форме сейчас, раз смог установить новый рекорд России», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».