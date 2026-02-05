Глава WADA: не чувствую себя комфортно на Играх из-за Тутберидзе

Заслуженный тренер России по фигурном катанию находится в Италии вместе со сборной Грузии. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступит ее подопечная Аделия Петросян.
«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения. Ее видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее присутствия на Олимпийских играх», — сказал Банька.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, она сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
С лета 2018 года и до отстранения в феврале 2022 года Валиева занималась в спортивной школе «Самбо-70» в группе Тутберидзе. После завершения срока дисквалификации в декабре 2025 года 19-летняя фигуристка возобновила тренировки под руководством Светланы Соколовской.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.
Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, с произвольной — 19 февраля.