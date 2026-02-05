Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава WADA: не чувствую себя комфортно на Играх из-за Тутберидзе

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что ощущает дискомфорт на Олимпиаде из-за присутствия Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заслуженный тренер России по фигурном катанию находится в Италии вместе со сборной Грузии. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступит ее подопечная Аделия Петросян.

«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения. Ее видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее присутствия на Олимпийских играх», — сказал Банька.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, она сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

С лета 2018 года и до отстранения в феврале 2022 года Валиева занималась в спортивной школе «Самбо-70» в группе Тутберидзе. После завершения срока дисквалификации в декабре 2025 года 19-летняя фигуристка возобновила тренировки под руководством Светланы Соколовской.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, с произвольной — 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше