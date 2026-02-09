Ричмонд
Фигуристку из США обвинили в незаконном использовании музыки на ОИ

Об этом заявил автор композиции Себ Маккиннон.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Фигуристка Эмбер Гленн выступила с произвольной программой под музыку канадского композитора Себа Маккиннона «The Return» во время командных соревнований на Олимпиаде. Напомним, Гленн и сборная США завоевали золото в командном турнире по фигурному катанию Игр-2026.

Композитор Маккиннон заявил, что у него разрешения на использование его произведения не спрашивали.

«Только что узнал, что фигуристка, выступающая на Олимпиаде, использовала без разрешения одну из моих песен для своей программы. Это транслировалось по всему миру… Что? Это обычная практика на Олимпийских играх?» — написал Маккиннон в своих соцсетях.

Отметим, что Гленн использует в произвольной программе музыку канадского композитора уже второй год.

Ранее российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили выступать под музыку из фильма «Парфюмер» в связи с авторскими правами, несмотря на то, что на квалификационном турнире в Пекине у организаторов не возникло вопросов по поводу этой же композиции.

