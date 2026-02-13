Через боль к золоту: 5 чемпионов, которых изменила тяжелая травма

До этого Елена была тихой, покладистой девушкой, которая часто терпела грубость, крики и давление со стороны партнеров и тренера. После травмы, пройдя через долгую реабилитацию и поддержку Антона Сихарулидзе, она изменилась. Елена стала увереннее, научилась защищать свои личные границы, перестала мириться с токсичным поведением. Ее движения на льду стали не только техничными, но и наполненными внутренней свободой. Эта новая устойчивость позволила ей не только вернуться в спорт, но и выиграть олимпийское золото. Позже, в роли тренера и судьи, она также нередко проявляла принципиальность и эмоциональную зрелость, которых не было в юности, до перенесенной травмы.