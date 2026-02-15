Медали или семья: как спортсмены переживают разлуку во время Олимпиады

Олимпийские игры — это не только борьба за медали, но и испытание на прочность для личной жизни. Недели тренировок, сборов и соревнований вдали от дома, детей, родителей и близких становятся для многих спортсменов настоящим вызовом. На Олимпиаде-2026 в Италии эта тема звучит особенно остро: одни принимают решение уйти из большого спорта ради семьи, другие выступают в память о тех, кого уже нет рядом, а третьи учатся строить новую жизнь, оставаясь в разлуке с самыми родными.
Йоханнес и Тарьей Бе — уход из спорта ради семьи
Норвежские братья Йоханнес и Тарьей Бе — одни из самых титулованных биатлонистов в истории. Но в сезоне 2024/25 они приняли неожиданное решение: завершить карьеру. Причина — не возраст и не травмы, а эмоциональное выгорание из-за постоянной и вынужденной разлуки с семьями.
Йоханнес, отец двоих детей, говорил, что все чаще ловил себя на мысли, что пропускает самые важные моменты их жизни и взросления. Тарьей, у которого тоже жена и ребенок, добавил, что, уезжая на сборы, чувствовал, как будто оставляет дома часть себя. И с каждым разом делать это и совмещать семью и спорт становилось все тяжелее.
Их решение вызвало уважение даже у тех, кто считал, что они могли бы бороться за медали еще как минимум несколько лет. Для них приоритетом стало не золото Олимпиады-2026, а возможность быть рядом с семьей.
Максим Наумов — выступление в память о родителях
Для 24-летнего Американского фигуриста Максима Наумова Олимпиада-2026 стала не просто дебютом, а личным жестом памяти о родителях. Евгения Шишкова и Вадим Наумов — были известными российскими фигуристами, олимпийцами 1990-х. В 2023 году они трагически погибли в авиакатастрофе.
Максим, выросший в США, продолжил карьеру в одиночном катании. На Олимпиаде в Милане он выбрал в качестве музыкального сопровождения Ноктюрн № 20 Фредерика Шопена, которую любили его родители, и сказал в интервью, что это выступление он посвятил их памяти.
Хотя его семья сейчас — это тренеры и команда поддержки, он признается, что самое трудное — просыпаться в гостиничном номере и понимать, что больше никогда не услышишь голос матери или наставления отца. Во время оглашения оценок за прокат 24-летний Максим крепко держал в руках фотографию погибших родителей.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин — новая страна, старые связи
Диана Дэвис и Глеб Смолкин — фигуристы, которые до 2023 года выступали за Россию, а летом того же года сменили спортивное гражданство и с тех пор представляют сборную Грузии. Диана — дочь известного тренера Этери Тутберидзе, Глеб — сын актера Бориса Смолкина. В марте 2022 года Глеб и Диана заключили брак в округе Кларк (США, штат Невада).
После смены гражданства большая часть их родных осталась в России. Отец Глеба, Борис Смолкин, в июне 2025 года рассказывал, что старается поддерживать связь с сыном, но встречи случаются редко.
На Олимпиаде-2026 пара заняла 13-е место в соревновании танцоров. Они живут в одной комнате и поддерживают друг друга. Но за каждым прокатом — тоска по дому. Выступая за Грузию, Диана и Глеб изредка могут видеть родителей и признаются, что очень скучают по ним.
Разлука с семьей — один из самых незримых, но тяжелых этапов жизни олимпийца. Она не отражается в протоколах и не влияет на судейские оценки, но каждый день без близких дается с большим трудом. Именно поэтому такие решения, как уход из спорта ради детей или выступление в память о родителях, звучат так пронзительно. Они напоминают нам, что за каждым стартом — не только амбиции, но и человек, который скучает, любит и иногда просто хочет оказаться дома, в объятиях родных и близких.