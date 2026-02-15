Медали или семья: как спортсмены переживают разлуку во время Олимпиады

Разлука с семьей — один из самых незримых, но тяжелых этапов жизни олимпийца. Она не отражается в протоколах и не влияет на судейские оценки, но каждый день без близких дается с большим трудом. Именно поэтому такие решения, как уход из спорта ради детей или выступление в память о родителях, звучат так пронзительно. Они напоминают нам, что за каждым стартом — не только амбиции, но и человек, который скучает, любит и иногда просто хочет оказаться дома, в объятиях родных и близких.