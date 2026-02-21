«Неужели я могу так прыгать?» Гуменник — о своем прокате на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник поделился, что посмотрел фрагменты своей произвольной программы, которая была показана на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.
«За это время я успел много чего подумать. И радовался, и думал, что успех был очень рядом. Вот сегодня что-то новое появилось. Я до этого еще свой прокат не видел. Сегодня решил посмотреть какие-то отрывки, хотя бы прыжки. И у меня было такое ощущение, как будто это вовсе не я был. И возникла такая мысль: “Неужели я могу так прыгать? Неужели я смогу это повторить? Не было ли это какой-то счастливой случайностью?” Но надеюсь, все-таки это не так», — заявил Гуменник в интервью Okko Спорт.
13 февраля Гуменник занял шестое место в соревнованиях среди мужчин-одиночников, уступив бронзовому призеру всего три балла. Также шестое место заняла и Аделия Петросян, выступившая в женском одиночном катании. Во время выступления она не справилась с четверным тулупом, упав в начале программы. Это был единственный элемент ультра-си в ее произвольной программе.