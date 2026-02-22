Гуменник остался без медали: почему его прокат вызвал скандал на Олимпиаде

Произвольная программа российского фигуриста Петра Гуменника стала поводом для международного скандала. Чистые четверные прыжки, сложность, артистизм — и только шестое место, несмотря на один из самых техничных прокатов турнира. Разбираем, почему выступление нашего фигуриста вызвало бурю споров на Олимпиаде.
Сложная техника, чистый прокат — и шестое место
Петр Гуменник в произвольной программе мужского одиночного катания на Олимпиаде в Италии чисто исполнил пять четверных прыжков: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в комбинации с двумя двойными акселями.
Кроме того, он продемонстрировал тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. Прокат прошел без падений и грубых ошибок. За два дня соревнований он выполнил семь четверных прыжков — больше, чем любой призер. Тем не менее, Гуменник стал лишь шестым. Причина — заниженные оценки за исполнение (GOE) и компоненты программы. За прокат фигурист набрал 184,49 балла, а общий балл по итогу двух прокатов составил 271,21.
Сниженные баллы и завышенные штрафы
Оценка выступления фигуриста включает в себя технику (TES) и компоненты (PCS). На оценку влияют репутация и опыт спортсмена. На Олимпиаде-2026 Гуменник выступал без накопленных баллов за прошлые сезоны, что повлияло на ожидания судей.
Еще один спорный момент произошел, когда судьи поставили Гуменнику минус 3 балла за тройной аксель, хотя, как мы уже упоминали, падений за время проката у фигуриста не было. А по правилам Международного союза конькобежцев (ISU), такой штраф применяется только при явной потере контроля над телом — чего у Гуменника не произошло.
Кроме того, техническая панель зафиксировала три недокрута на четверть оборота. По регламенту такие недокруты не требуют снижения баллов, если не влияют на качество прыжка. Однако судьи все равно занизили оценки. Эксперты в один голос твердят, если бы оценки соответствовали международным стандартам, Гуменник легко вошел бы в тройку лучших.
Судьи под прицелом — Кэрон и Моранди
Особое внимание экспертов и болельщиков привлекло поведение двух судей — Леанны Кэрон из Канады и Тицианы Моранди из Италии. Уже в короткой программе они поставили Гуменнику заметно более низкие баллы, чем остальные судьи. В произвольной программе ситуация повторилась:
- По оценкам Моранди, Гуменник должен был занять седьмое место.
- По версии Кэрон — пятое, но с разницей почти в 10 баллов от реального результата.
При этом обе судьи выставили завышенные оценки фигуристам из своих стран: Моранди — итальянцу Даниэлю Грасслю, Кэрон — канадцу Стивену Гоголеву. Это вызвало подозрения в предвзятости. Хотя по правилам самая высокая и самая низкая оценка не учитываются, остальные — в том числе спорные — все равно влияют на итоговый результат.
Дополнительный стресс: музыка и нейтральный статус
За два дня до короткой программы фигуристу пришлось срочно менять не только музыку, но и почти всю хореографию короткой программы. Изначально Гуменник катал ее под микс саундтреков к фильму «Парфюмер», но из-за проблем с авторскими правами и отсутствием документов от правообладателя использование этой музыки запретили. Хотя другие фигуристы — американские танцоры Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко использовали похожие музыкальные фрагменты из «Парфюмера» без проблем. Гуменник остался единственным, кого это коснулось.
Это были первые Олимпийские игры молодого фигуриста, и стресс от таких последних изменений дал о себе знать: он признался, что очень нервничал перед выходом на лед. К этому добавился внеплановый допинг-контроль утром в день выступления. Плюс ко всему, он выступал как «индивидуальный нейтральный атлет» — без флага, гимна и символики России. Это означало, что у него не было международного рейтинга, своих судей в коллегии, а значит и меньше поддержки со стороны федерации. Несмотря на все это, Гуменник справился с эмоциями и выступил очень достойно — чисто, уверенно и с высоким уровнем сложности.
Реакция экспертов и болельщиков
После выступления Петра Гуменника многие специалисты выразили недоумение по поводу его оценок. Французский фигурист Бриан Жубер заявил, что Гуменник заслуживал более высоких баллов и был несправедливо оценен судьями. Ирина Слуцкая отметила, что заниженные оценки, скорее всего, связаны с политической обстановкой и давлением на судейскую коллегию. Хореограф Даниил Глейхенгауз считает, что по уровню исполнения Гуменник должен был занять, как минимум, третье место. А Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, раскритиковала уровень судейства на играх и сказала, что рада, что больше не работает в этом виде спорта.
Болельщики из разных стран также выразили возмущение. В соцсетях писали, что если бы на месте Гуменника был спортсмен из США или Японии, ему бы дали медаль. Многие подчеркивали, что семь четверных прыжков за два дня — это явно уровень призера. Некоторые задавались вопросом, почему в состав судей попали люди, которые, по их мнению, необъективны. Под официальными постами оргкомитета Олимпиады стал популярным хештег #спортдолженбытьвнеполитики. А история Петра Гуменника получила отклик даже в международных СМИ — о нем писали в ESPN и The New York Times.
Петр Гуменник не попал на Олимпийский пьедестал, но его выступление ясно показало, с какими проблемами сталкиваются спортсмены в современном фигурном катании: судейство часто непрозрачное, а решения зависят от национальной принадлежности. Несмотря на все трудности, Гуменник доказал, что российские фигуристы по-прежнему могут бороться за медали и выступать на самом высоком уровне.