Гуменник остался без медали: почему его прокат вызвал скандал на Олимпиаде

Это были первые Олимпийские игры молодого фигуриста, и стресс от таких последних изменений дал о себе знать: он признался, что очень нервничал перед выходом на лед. К этому добавился внеплановый допинг-контроль утром в день выступления. Плюс ко всему, он выступал как «индивидуальный нейтральный атлет» — без флага, гимна и символики России. Это означало, что у него не было международного рейтинга, своих судей в коллегии, а значит и меньше поддержки со стороны федерации. Несмотря на все это, Гуменник справился с эмоциями и выступил очень достойно — чисто, уверенно и с высоким уровнем сложности.