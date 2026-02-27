Тутберидзе — о главе ВАДА Баньке: Ощущение, что я его бывшая

«Господин Банька сказал, что ему некомфортно от моего присутствия. У меня какие-то мысли пробежали, как будто бы я была его экс-девушкой и приехала куда-то без его ведома, ему очень некомфортно. Вообще это какие-то личные, абсолютно личные высказывания, которые, конечно, такое лицо, как Банька, должен был держать при себе. Но не знаю, но я извиняюсь, что ему от меня, от моего присутствия некомфортно, потому что мне было абсолютно безразлично от его присутствия на Олимпиаде. Я не чувствовала ничего», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.