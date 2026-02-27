Ричмонд
Тутберидзе — о главе ВАДА Баньке: Ощущение, что я его бывшая

Этери Тутберидзе считает, что президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька не должен был выносить в публичное пространство высказывания о ней.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, ранее заявившего, что ему некомфортно от присутствия российского тренера на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Господин Банька сказал, что ему некомфортно от моего присутствия. У меня какие-то мысли пробежали, как будто бы я была его экс-девушкой и приехала куда-то без его ведома, ему очень некомфортно. Вообще это какие-то личные, абсолютно личные высказывания, которые, конечно, такое лицо, как Банька, должен был держать при себе. Но не знаю, но я извиняюсь, что ему от меня, от моего присутствия некомфортно, потому что мне было абсолютно безразлично от его присутствия на Олимпиаде. Я не чувствовала ничего», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

«Я была удивлена, удивлена. На самом деле не открывала новости, и только через два дня услышала, что ему некомфортно. Я думаю: “Ну, покажите хотя бы, как он выглядит”. Что, подойду, извинюсь. Я даже там полистала, чтоб, думаю, если я увижу его где в толпе, подойду обязательно», — добавила Этери Георгиевна.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее тренером на тот момент была Тутберидзе. Сейчас спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской.

Витольд Банька — бывший легкоатлет со специализацией в беге на короткие дистанции. В 2007 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 4×400 метров. Банька занял должность главы ВАДА в 2020 году, сменив на этом посту шотландца Крейга Риди. В мае 2025 года поляк был переизбран на новый трехлетний срок.