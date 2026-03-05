Что стало с Романом Костомаровым после трагедии — и как он живет сейчас

Роман Костомаров — двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и олимпийский чемпион Турин-2006 в танцах на льду с Татьяной Навкой. После завершения карьеры он стал звездой ледовых шоу, но в 46 лет его жизнь резко изменилась. Простая простуда переросла в сепсис, инсульт и гангрену, за которой последовала ампутация конечностей. Сегодня, спустя три года, Роман ведет активную жизнь, снимает шоу, участвует в проектах и вдохновляет миллионы. О том, как он прошел через ад и начал новую жизнь — в нашей статье.
Детство и начало пути
Роман Костомаров родился 8 февраля 1977 года в Москве. Его родители к спорту не имели никакого отношения: — мать Валентина работала поваром, отец Сергей — электриком.
Фигурным катанием Роман начал заниматься в возрасте девяти лет — довольно поздно для будущего чемпиона. Первым его тренером стала Лидия Караваева, а первой партнершей — ее дочь Екатерина Давыдова. Уже в 1996 году дуэт выиграл золото юниорского чемпионата мира, а в 1997 году стали бронзовыми призерами чемпионата России среди взрослых.
От неудач — к олимпийскому золоту
После юниорских успехов Роман Костомаров в возрасте 20 лет перешел в группу тренера Натальи Линичук и встал в пару с Татьяной Навкой. Однако тренер вскоре признала дуэт бесперспективным, несмотря на бронзу чемпионата России, пара заняла лишь 11-е место на чемпионате Европы и 12-е на чемпионате мира в 1999 году.
В сезоне 1999/2000 Роман катал с Анной Семенович (будущей певицей). Их дуэт завоевал серебро чемпионата России и замкнул десятку на чемпионате Европы, но международного прорыва не случилось. Тогда Костомаров решил вернуться к Татьяне Навке, но уже под руководством тренера Александра Жулина. Первые годы были не очень удачными: в 2002 году они заняли лишь 10-е место на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, затем 7-е место на чемпионате Европы, в 2003 году 8-е место на чемпионате мира.
Но с 2004 года начался их подъем и триумфальный период: они взяли золото чемпионата мира (Дортмунд) и Европы (Будапешт), а в 2006 году стали олимпийскими чемпионами в Турине с программой «Кармен». Правда, после этого пара завершила свою карьеру, можно сказать, на пике славы. За все время вместе они выиграли: олимпийское золото, 2 титула чемпионов мира, 3 титула чемпионов Европы, одержали 3 победы в финалах Гран-при и 3 чемпионства России. Также Костомаров получил звание Заслуженного мастера спорта России и орден Дружбы.
Как поход в баню чуть не стоил ему жизни
В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в клинический центр «Коммунарка» с диагнозом тотальное вирусно-бактериальное поражение легких. Как выяснилось позже, все началось с обычного гриппа. Фигурист не обратился к врачу, принимал обезболивающие и занимался самолечением. Усугубил ситуацию тот факт, что за несколько дней до госпитализации он попарился в бане и искупался в проруби. Это вызвало стремительное ухудшение состояния.
В реанимации его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), а затем перевели на ИВЛ. Шансы на выживание были минимальны. Врачи ввели его в искусственную кому на 14 дней. Спасти жизнь удалось, но из-за длительной дыхательной недостаточности нарушилось кровообращение в конечностях. Началась гангрена. Поэтому врачи были вынуждены ампутировать обе стопы, а несколько месяцев спустя — кисти рук.
Как вспоминает сам Роман, когда он очнулся и понял, что остался без рук и ног — испытал настоящий шок. Но почувствовал благодарность просто за то, что остался живым. В больнице он провел в общей сложности 175 дней, каждый из которых стал для него настоящей борьбой за самостоятельную жизнь.
Поддержка семьи и новая жизнь
Уже через несколько месяцев после операций Роман начал активно восстанавливаться. Он освоил бионические протезы, научился ходить, есть, одеваться и даже снова вышел на лед. Сегодня он регулярно занимается спортом: катается на велосипеде, ходит по беговой дорожке в тренажерном зале, занимается плаванием.
Его главной опорой стала жена — Оксана Домнина, фигуристка и участница Олимпиады в Ванкувере-2010. Их отношения начались в 2001 году, когда Роман еще был женат на австрийской фигуристке Юлии Лаутовой, с которой развелся в 2007 году. После долгих лет совместной жизни с Оксаной пара официально поженилась в апреле 2014 года. В браке у них родились двое детей: дочь Анастасия (род. 2011) и сын Илья (род. 2016). Именно Оксана первый раз выводила Романа на лед после трагедии, помогала вернуться к нормальной жизни, сопровождает в поездках по России.
Общественная роль и символ силы
Роман не ушел в себя после перенесенной трагедии, наоборот — он стал еще более активным. В сентябре 2024 года он запустил авторское шоу «По душам» на платформе Rutube. В нем он беседует с известными людьми о трудностях, преодолении и внутренней силе. Первым гостем стал певец и комедийный актер Александр Ревва. Также Роман продолжает работу над проектом «Работяги» на телеканале «Пятница», где участники проходят экстремальные испытания, за него, кстати, Роман получил национальную телепремию ТЭФИ.
В феврале 2024 года вышел документальный фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды» режиссера Михаила Щедринского, посвященный его болезни и восстановлению. А режиссер Сарик Андреасян анонсировал выпуск полнометражного художественного фильма о жизни Костомарова — премьера запланирована на 2026 год.
При этом Роман отказался от участия в выборах главы Федерации фигурного катания России, решив не связывать себя административной работой и сосредоточиться на творчестве и общественной деятельности. Он регулярно встречается с паралимпийцами, выступает на форумах и участвует в благотворительных акциях.
Роман Костомаров прошел через тяжелое заболевание и ампутацию, но сумел вернуться к активной жизни. Он восстанавливается, занимается спортом, участвует в телепроектах и выступает на публичных мероприятиях. Сегодня он продолжает работать, проводит время с семьей и делится своим опытом, показывая, что нет ничего невозможного, и, помогая другим не сдаваться в трудных ситуациях.