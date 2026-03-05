Что стало с Романом Костомаровым после трагедии — и как он живет сейчас

Роман Костомаров — двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и олимпийский чемпион Турин-2006 в танцах на льду с Татьяной Навкой. После завершения карьеры он стал звездой ледовых шоу, но в 46 лет его жизнь резко изменилась. Простая простуда переросла в сепсис, инсульт и гангрену, за которой последовала ампутация конечностей. Сегодня, спустя три года, Роман ведет активную жизнь, снимает шоу, участвует в проектах и вдохновляет миллионы. О том, как он прошел через ад и начал новую жизнь — в нашей статье.