Ученики Тутберидзе проиграли 0,01 балла в финале Гран-при России

В рамках Финала Гран-при России состоялась короткая программа в парном фигурном катании.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Чемпионы мира и победители чемпионата Европы-2022 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место после короткой программы, набрав 80,13 балла. На втором месте расположились ученики заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,12), на третьем — двукратные бронзовые призеры чемпионата России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (75,33).

Финал Гран-при России проходит в Челябинске и завершится 9 марта.

Дмитрий Козловский прокомментировал итоги короткой программы в Финале Гран-при России.

«Ощущения прекрасные, прокат хороший. Сегодня был сложный день: перед выездом на соревнования заболела голова, кружилась, не мог посмотреть наверх. Мне нужна была концентрация, физическая опора. Саша меня очень поддержала.

Очень хорошо, что мы проигрываем 0,01 — тяжело закрывать соревнования, а мы будем катать предпоследними. Для нас все сложилось удачно, отрыв практически отсутствует», — приводит слова Козловского Sport24.

Произвольную программу спортивные пары представят 8 марта.