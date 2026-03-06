Ученики Тутберидзе проиграли 0,01 балла в финале Гран-при России

«Ощущения прекрасные, прокат хороший. Сегодня был сложный день: перед выездом на соревнования заболела голова, кружилась, не мог посмотреть наверх. Мне нужна была концентрация, физическая опора. Саша меня очень поддержала.



Очень хорошо, что мы проигрываем 0,01 — тяжело закрывать соревнования, а мы будем катать предпоследними. Для нас все сложилось удачно, отрыв практически отсутствует», — приводит слова Козловского Sport24.