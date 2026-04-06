Отмененное шоу Этери Тутберидзе в Астане все же состоится

Тренер поблагодарила руководство Казахстана за помощь и содействие.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Шоу команды Этери Тутберидзе, запланированное на 1 мая в Астане, все-таки состоится. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале команды Тутберидзе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство «Барыс Арены» в одностороннем порядке расторгло контракты с той компанией, которая занимается организацией шоу Этери Тутберидзе в стране. Свое решение руководство ледовой арены никак не объяснило.

«Выражаем благодарность руководству Казахстана за поддержку и помощь в урегулировании всех возникших вопросов. Дорогие зрители, обязательно приходите — вас ждет яркое и незабываемое шоу!» — отметили в сообщении команды.