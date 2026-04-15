Любовь и спорт: 5 пар, которые выступают в одной команде

Когда спортсмены делят не только лед, корт или трассу, но и жизнь, это создает особую химию. В 2026 году сразу несколько таких пар оказались в центре внимания — от семейных дуэтов в фигурном катании до керлингистов, которые выигрывали медали вместе с младенцем на руках. О них мы и расскажем в нашей статье.
Александра Трусова и Макар Игнатов
Самый ожидаемый дуэт 2026 года — чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов. После официального заключения брака пару часто запрашивают в интернете именно под фамилией Игнатовы.
На турнире шоу-программ «Русский вызов» 2026 года они впервые выступили вместе как семейная пара. Вместо демонстрации технического доминирования — Трусова известна своими четверными прыжками, а Игнатов — мощными квадами — они выбрали путь «интеллектуальной драмы», где мощь Макара стала опорой для хрупкости и, одновременно, властности Александры.
Для зрителя такой дуэт — это всегда риск. Важно почувствовать подлинность, а не просто набор параллельных элементов. Но в условиях новой системы судейства «33/33/33», где треть голосов принадлежит широкой аудитории, семейный фактор может стать решающим преимуществом.
Джоселин Петерман и Бретт Галлант
Джоселин Петерман и Бретт Галлант — канадские керлингисты, которые выступают в смешанном разряде. Они познакомились в 2016 году через соцсети, когда Бретт предложил Джоселин выступить вместе на отборочных соревнованиях. Химия возникла мгновенно, и вскоре они стали не только партнерами на льду, но и супругами.
В 2022 году пара поженилась, а в 2023 году у них родился сын Люк. На Олимпийских играх в Пекине-2022 они выступали отдельно, и только Галлант сумел взять бронзу. Но на Олимпиаде-2026 в Милане они наконец-то выступили вместе как команда. Их первый матч принес победу над сборной Чехии со счетом 9:7.
Бриар Шваллер-Хюрлиманн и Янник Шваллер
Швейцарский дуэт Бриар Шваллер-Хюрлиманн и Янник Шваллер — супруги, которые выступают в керлинге в смешанном разряде. Их история стала одним из самых трогательных эпизодов зимней Олимпиады-2026.
После завершения поединка камеры засняли, как спортсмены вышли на арену вместе со своим маленьким ребенком. Платформа Peacock еще несколько минут транслировала, как они играли с малышом прямо на льду, а на фоне звучала торжественная олимпийская музыка. Этот момент мгновенно стал вирусным в соцсетях.
Пара начала выступать вместе еще в 2021 году на чемпионате Швейцарии по керлингу среди смешанных пар, где заняла первое место. Их успех — это не только спортивное достижение, но и доказательство того, что семейная поддержка может стать ключом к победе.
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
Итальянские танцоры на льду Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — одна из самых долгоиграющих пар в мировом фигурном катании. Они вместе с 2009 года, а с 2017 года — еще и в романтических отношениях.
На Олимпийских играх в Милане-2026 они завоевали бронзовую медаль в командном турнире, а в личных соревнованиях заняли четвертое место. Гиньяр и Фаббри — первые итальянские танцоры на льду, выигравшие титул чемпионов Европы за последние девять лет (в 2023 году), а также первые за девять лет завоевавшие медаль чемпионата мира (серебро в 2023 году). Их союз — пример того, как долгосрочные отношения и взаимопонимание помогают достигать вершин и в спорте.
Эван Бейтс и Мэдисон Чок
Американские фигуристы Эван Бейтс и Мэдисон Чок — одна из самых титулованных пар в танцах на льду. Они вместе с 2011 года, а в 2024 году поженились на Гавайях, в родном городе Мэдисон.
На Олимпийских играх в Милане-2026 они завоевали серебряную медаль в командном турнире. Для Бейтса это была уже пятая Олимпиада, а для Чок — четвертая. Их долголетие в спорте — редкий пример преданности своему делу и друг другу. Пара славится не только высокими результатами, но и своей историей любви, которая вдохновляет миллионы болельщиков по всему миру.
Эти пять пар доказали, что спорт — не только про результат, но и про то, что объединяет людей на всю жизнь. А семейные узы на льду и на спортивной арене становятся не просто поддержкой, а настоящим фундаментом для побед.