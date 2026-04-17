Олимпийские чемпионы по фигурному катанию завершили карьеру

Ранее пара снялась с участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года, прошедшем в Праге с 23 по 29 марта.
«Мы глубоко благодарны всем вам, кто поддерживал нас с самого начала нашего партнерства. Мы никогда не забудем ни одного из тех моментов, которые пережили, и всегда будем смотреть в будущее с глубокой благодарностью за поддержку», — написали фигуристы в социальных сетях.
Миура и Кихара добавили, что после окончания карьеры будут заниматься развитием фигурного катания в Японии: «Теперь мы готовы в новым вызовам и хотим внести вклад в то, чтобы парное катание стало еще популярнее в Японии».
На зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо Миура и Кихара завоевали золото в соревнованиях спортивных пар, став первым японским дуэтом, выигравшим олимпийский титул в этом виде программы. После короткой программы японцы шли только пятыми, но в произвольной программе выдали прокат с мировым рекордом и поднялись на первое место. Ранее рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
33-летний Кихара и 24-летняя Миура выступают в паре с 2019 года. Они также являются двукратными серебряными призерами Олимпийских игр в командном соревновании. Кроме того, на их счету по две золотые и серебряные награды чемпионатов мира.