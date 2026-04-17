Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию завершили карьеру

Выступающие в парном катании японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара объявили о завершении карьеры по окончании сезона. Спортсмены выступают вместе с 2019 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее пара снялась с участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года, прошедшем в Праге с 23 по 29 марта.

«Мы глубоко благодарны всем вам, кто поддерживал нас с самого начала нашего партнерства. Мы никогда не забудем ни одного из тех моментов, которые пережили, и всегда будем смотреть в будущее с глубокой благодарностью за поддержку», — написали фигуристы в социальных сетях.

Миура и Кихара добавили, что после окончания карьеры будут заниматься развитием фигурного катания в Японии: «Теперь мы готовы в новым вызовам и хотим внести вклад в то, чтобы парное катание стало еще популярнее в Японии».

На зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо Миура и Кихара завоевали золото в соревнованиях спортивных пар, став первым японским дуэтом, выигравшим олимпийский титул в этом виде программы. После короткой программы японцы шли только пятыми, но в произвольной программе выдали прокат с мировым рекордом и поднялись на первое место. Ранее рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

33-летний Кихара и 24-летняя Миура выступают в паре с 2019 года. Они также являются двукратными серебряными призерами Олимпийских игр в командном соревновании. Кроме того, на их счету по две золотые и серебряные награды чемпионатов мира.