Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова снялась в новом клипе Вячеслава Макарова

Главной героиней видео стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая предстала перед зрителями в необычном амплуа. Широкой аудитории она хорошо знакома своими титулами и выступлениям на льду, однако в клипе раскрывается с новой, более чувственной и драматичной стороны.
По словам Вячеслава Макарова, выбор артистки на главную роль был обусловлен не только ее узнаваемостью, но и личными качествами.
«Аделина — человек невероятно сильного духа. Она прошла через большое количество испытаний, преодолела физические и моральные трудности, при этом стала олимпийской чемпионкой, каждый год доказывая свое мастерство. Она демонстрирует всему миру, что нет ничего невозможного. Помимо этого она мама двоих детей — пример того, как можно реализоваться и в личной, и в профессиональной жизни», — отметил Вячеслав.
Сама Аделина Сотникова подчеркнула, что участие в съемках стало для нее новым творческим опытом:
«Для меня это совершенно другой мир: без льда и привычной спортивной истории. В этом клипе я смогла показать другую сторону себя, более чувственную и эмоциональную. Это очень вдохновляюще — выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новом образе».
Сюжет клипа строится вокруг темы искушения и внутреннего выбора. Современная интерпретация истории Адамы и Евы, знакомая каждому, показывает, как соблазн и желание «вкусить запретный плод» становятся испытанием, финал которого предопределен.
Новая работа уже вызвала интерес у зрителей, во многом благодаря необычному экранному дуэту артиста и титулованной спортсменки.