Губерниев пожелал Камиле Валиевой на 20-летие хорошего жениха

26 апреля Камила Валиева отметила 20-летие. Губерниев в числе прочего пожелал Камиле хорошего жениха.
— Что пожелаете Камиле Валиевой в день рождения?
— Я могу ей пожелать скорейшего допуска наших фигуристов на международные соревнования, чтобы она была жива, здорова, в оптимальном состоянии и добилась тех больших успехов, которых пока не сумела добиться, закрыла гештальт. Она большой молодец, взрослая, красивая девушка. Желаю ей жениха хорошего, а не вот это вот все.
— Входит она сейчас в топ‑3 российских фигуристок?
— Что изменит, если я скажу, входит или нет. Впереди соревнования, где она должна доказывать, что она лучшая. Докажет — молодец, — сказал Губерниев, слова которого приводит «Матч ТВ».
На прошлой неделе в СМИ была опубликована противоречивая информация о личной жизни Валиевой. Сперва сообщалось, что она больше не состоит в отношениях с 33-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Позже написали, что Нестеров не расставался с Валиевой. Камила и Никита данную информацию никак не комментируют.