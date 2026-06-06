Губерниев оценил резерв для Трусовой и Валиевой

«Никакой надежды нет. Это как в биатлоне — абсолютно эфемерно. Спортсмены должны получать зарплату, и им надо помогать. Есть основная команда, есть резервная, но сути дела это не меняет — девушки будут в резервной. И если, допустим, чемпион России поедет на чемпионат Европы, то выигрывай и езжай, какая разница, в какой ты команде?» — заявил Губерниев.