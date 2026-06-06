Губерниев оценил резерв для Трусовой и Валиевой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о включении Александры Игнатовой, ранее выступавшей под фамилией Трусова, и Камилы Валиевой в резервный состав сборной России по фигурному катанию, сообщает «Матч ТВ».
По словам Губерниева, в условиях недопуска российских спортсменов на международные старты нет принципиальной разницы, находятся фигуристки в основном или резервном составе национальной команды.
«А к чему мы готовимся, разве куда-то поедем в новом сезоне?» — сказал Губерниев.
На реплику о возможной надежде на допуск комментатор ответил, что она, по его мнению, остается «абсолютно эфемерной».
«Никакой надежды нет. Это как в биатлоне — абсолютно эфемерно. Спортсмены должны получать зарплату, и им надо помогать. Есть основная команда, есть резервная, но сути дела это не меняет — девушки будут в резервной. И если, допустим, чемпион России поедет на чемпионат Европы, то выигрывай и езжай, какая разница, в какой ты команде?» — заявил Губерниев.
Ранее директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Роман Гришин сообщил «Матч ТВ», что Игнатова и Валиева не вошли в основной состав национальной команды. Позднее Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что обе спортсменки включены в резерв.
В августе 2025 года у Александры и Макара Игнатовых родился сын. В январе 21-летняя фигуристка объявила о возвращении в спорт под руководством Этери Тутберидзе. 20-летняя Валиева ранее отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а в ноябре 2025 года приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской.