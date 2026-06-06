Кондратюк готовится к защите диплома

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, что готовится к защите дипломной работы в университете, сообщает «Матч ТВ».
В Москве с 5 по 7 июня проходит финал Гран-при России и СНГ Ассоциации развития массового фигурного катания. В рамках турнира Кондратюк провел мастер-класс и впервые вживую посмотрел любительское фигурное катание.
«Это первый опыт, когда я вживую смотрю любительское фигурное катание. Мне очень понравилось. Наверное, когда выходила первая пара, я еще не понимал, что ожидаю от выступления. Но уже к последующим участникам мне было очень волнительно», — сказал Кондратюк.
Фигурист также отметил, что соревнования помогают спортсменам лучше понять свои сильные и слабые стороны.
«Сколько бы ты ни тренировался, все познается именно на соревнованиях. Когда ты выходишь на соревновательный лед, можешь понять какие-то даже свои психологические моменты, где тебе не хватает», — заявил он.
Кондратюк признался, что пока не успел уйти в отпуск из-за учебы.
«Я еще не ездил отдыхать. У меня еще не было отпуска. Но все впереди. Я в ближайшее время буду защищать диплом. После этого можно будет уже спокойно отдохнуть», — сказал фигурист.
На вопрос о теме дипломной работы Кондратюк ответил: «Развитие спорта в России и регионах Российской Федерации».
Кондратюк является чемпионом Европы 2022 года в мужском одиночном катании. Также он выступал за сборную России в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.