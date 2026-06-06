Ковтун поддержал Валиеву после решения о сборной

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России не включать Камилу Валиеву и Александру Игнатову, ранее выступавшую под фамилией Трусова, в основной состав сборной России, сообщает «Советский спорт».
Обе фигуристки вошли в резервный состав национальной команды. По мнению Ковтуна, в этом нет проблемы, поскольку у спортсменок остается возможность попасть в основу через результаты.
"Это стандартная процедура, что Валиевой и Трусовой нет в основном составе сборной. У девчонок есть все возможности попасть в сборную, показав достойный результат. Не вижу в этом никакой проблемы.
Что касается звания заслуженного мастера спорта у Валиевой — это заслуженно, даже несмотря на лишение ее золотой олимпийской медали", — сказал Ковтун.
5 июня ФФККР опубликовала список кандидатов в сборную России. В основной состав у женщин вошли Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Дарья Садкова и Анна Фролова.
Валиева получила звание заслуженного мастера спорта в марте 2022 года после Олимпийских игр в Пекине, где сборная России выиграла командный турнир. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил и лишил ее золотых медалей Олимпиады и чемпионата Европы 2022 года.