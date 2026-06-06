Тарасова назвала правильным сохранение звания ЗМС у Камилы Валиевой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о том, что Камила Валиева указана в резервном составе сборной России как обладатель звания заслуженного мастера спорта, сообщает «Советский спорт».
«Валиеву незаслуженно отстранили и лишили медали. То, что ей сохранили звание ЗМС — правильно. Я на ее стороне», — сказала Тарасова.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список кандидатов в сборную России. Валиева и Александра Игнатова, ранее выступавшая под фамилией Трусова, вошли в резервный состав национальной команды.
Валиева получила звание заслуженного мастера спорта в марте 2022 года после Олимпийских игр в Пекине, где сборная России выиграла командный турнир.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил. Валиева была лишена золотых медалей Олимпиады и чемпионата Европы 2022 года.