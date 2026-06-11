Тутберидзе рассказала о своей брезгливости

— А вы вообще брезгливый человек?
— Очень, очень. Когда езжу по гостиницам, городам, странам, у меня с собой обязательно салфетки, которые удаляют 99% микробов. Я захожу в номер и сначала все протираю. Абсолютно везде, где можно прикоснуться. Особенно пульт, с брезгливостью убираю… Все убираю — и потом уже могу как-то жить в этом номере.
— Когда летаете на самолете, там же тоже некоторые…
— Когда собираюсь куда-то идти — беру салфетки. Вообще везде их беру, надо мной смеются, и это у меня в обычной жизни. Выходя из дома до машины, я не нажимаю кнопки руками, не открываю ручки руками — все делаю через салфетки. Эту салфетку смяла, выкинула — и все, у меня руки идеальные, как я вышла из дома. Ни к чему не прикасаюсь. Когда мы идем компанией, я останавливаюсь перед дверью и, если у меня не готова салфетка, жду, пока кто-то дойдет и первым откроет дверь. Я не трогаю ничего. Потому что это вызывает у меня ужасное… Представляете, сколько людей это трогало? Сколько грязи, — рассказала Тутберидзе в выпуске шоу стилиста Алеко ALEKÓ In My Bag.
За тренерскую карьеру Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, серебряного призера Олимпийских игр Александру Трусову и привела ряд других спортсменов к наградам на международных турнирах и на внутренних соревнованиях.