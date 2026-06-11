Тутберидзе рассказала о своей брезгливости



— Когда собираюсь куда-то идти — беру салфетки. Вообще везде их беру, надо мной смеются, и это у меня в обычной жизни. Выходя из дома до машины, я не нажимаю кнопки руками, не открываю ручки руками — все делаю через салфетки. Эту салфетку смяла, выкинула — и все, у меня руки идеальные, как я вышла из дома. Ни к чему не прикасаюсь. Когда мы идем компанией, я останавливаюсь перед дверью и, если у меня не готова салфетка, жду, пока кто-то дойдет и первым откроет дверь. Я не трогаю ничего. Потому что это вызывает у меня ужасное… Представляете, сколько людей это трогало? Сколько грязи, — рассказала Тутберидзе в выпуске шоу стилиста Алеко ALEKÓ In My Bag.