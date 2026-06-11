Тутберидзе — о хейтерах: Я давно не нуждаюсь в защите

— Спасибо, что вы пришли. Надеюсь, я вас не разочаровал. Вы мне очень интересны как человек, даже больше, чем как тренер. Я не знаю, что такое риттбергер. Я не могу не обсудить то, что… Вот зритель смотрит и думает: а я бы вот этот вопрос задал. Но вы мне интересны как человек, как женщина, и как тренер, на сторону которого я, наоборот, встаю.