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Тутберидзе — о хейтерах: Я давно не нуждаюсь в защите

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила на вопросы о предполагаемой жестокости в работе. Она увидела в интервьюере «скрытого хейтера» и заявила, что ее статус не требует защиты.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тутберидзе приняла участие в шоу стилиста Алеко ALEKO in my bag.

— У вас вопросы человека, который испытывает неприязнь ко мне как к профессионалу.

— Нет, это не так.

— Да, это так. Не как к человеку, а как к профессионалу, именно как к тренеру. То есть вы уверены, что присутствует жестокость в обращении. Таких очень много. Очень много хейтеров. Я к ним спокойно отношусь, они должны быть. И вот вы — один из хейтеров. Скрытый, но хейтер.

Вы могли спросить гораздо более интересные вопросы. А здесь только желтуха и про жесткость.

— Спасибо, что вы пришли. Надеюсь, я вас не разочаровал. Вы мне очень интересны как человек, даже больше, чем как тренер. Я не знаю, что такое риттбергер. Я не могу не обсудить то, что… Вот зритель смотрит и думает: а я бы вот этот вопрос задал. Но вы мне интересны как человек, как женщина, и как тренер, на сторону которого я, наоборот, встаю.

— Я в том статусе, когда на мою сторону вставать не нужно. Я давно не нуждаюсь в защите.

— Но что делать с хейтерами?

— Ничего не делать. Дать им наслаждаться жизнью, потому что раньше они страдали, а теперь у них есть возможность выплеснуть свой негатив и жить счастливой жизнью.

— Пусть будет так.

— Как правило, у таких людей активация происходит весной и осенью. Тем людям, которым хочется видеть плохое, они будут видеть плохое. Им нравится так жить. Пусть живут в этом. Мы им не мешаем. В этом они свободны.

— Но ваше молчание воспринимается как будто вам все равно.

— Мне просто не нужно тратить силы и оправдываться. Зачем мне тратить свои силы, использовать свои ресурсы, чтобы кому-то ответить? Мне не нужна никакая защита, только Господа Бога, — сказала Тутберидзе.

За тренерскую карьеру Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, серебряного призера Олимпийских игр Александру Трусову и привела ряд других спортсменов к наградам на международных турнирах и на внутренних соревнованиях.