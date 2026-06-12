Мария Захарова и ее путь от тяжелой травмы к бронзе чемпионата России

Из-за этой и других проблем со здоровьем Захарова выпала из большого спорта почти на три года. За это время в ее жизни впервые появилось место для учебы, общения с друзьями и обычных подростковых забот, которые раньше проходили мимо. Но даже вдали от соревнований она не отказалась от мечты вернуться на лед.