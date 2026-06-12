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Татьяна Навка и другие: спортсменки с потрясающей фигурой в 45+

После 45 лет многие женщины считают, что поддерживать идеальную форму уже невозможно. Но российские спортсменки доказывают обратное.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийские чемпионки и легенды мирового спорта продолжают выглядеть в 45+ так, будто время над ними не властно. И каждая из них нашла свой путь к сохранению формы: кто-то делает ставку на спорт и правильное питание, кто-то — на гармонию в душе и счастливую семейную жизнь. В этой статье — три истории о том, как фигуристки и гимнастки сохраняют молодость и стройность после 45 лет, и какие секреты им в этом помогают.

Татьяна Навка — время над ней не властно

Татьяна Навка
Татьяна НавкаИсточник: Соцсети

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года, и в апреле 2026 года ей исполнился 51 год. Фигуристка продолжает оставаться в центре внимания поклонников, которые отмечают ее моложавый вид и безупречную форму. В апреле 2026 года издание Стархит отметило, что Навка «покоряет внешностью в свои 51 год»: подписчики восхищаются ее тонкой талией, белокурыми локонами и моложавым лицом.

После завершения спортивной карьеры Навка реализовала себя в новых проектах. Она основала компанию «Навка Шоу», которая создает и ставит масштабные ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания. В 2023 году открылся ее многофункциональный комплекс «Навка Арена» с ледовой площадкой для развития фигурного катания.

Татьяна также руководит академией фигурного катания «Наши надежды», где работает с юными спортсменками и способствует развитию этого вида спорта в стране. В качестве вдохновляющего примера Навка называет Тамару Николаевну Москвину — легендарного тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР и России. Москвина, шестикратная чемпионка СССР, продолжает вносить значительный вклад в развитие фигурного катания и наставлять новые поколения спортсменов, несмотря на почтенный возраст.

Ирина Слуцкая — похудела на 6 килограммов

Ирина Слуцкая
Ирина СлуцкаяИсточник: Соцсети

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в начале 2026 года удивила поклонников кардинальным преображением. Фигуристка, которой уже за 45, появилась на публике в короткой мини-юбке и удлиненном приталенном жакете, продемонстрировав подтянутую фигуру.

В отличие от многих звезд, которые прибегают к экстремальным диетам, Слуцкая подошла к вопросу похудения с умом. Еще в сентябре 2025 года она обратилась к врачу-эндокринологу, который помог ей скорректировать пищевые привычки и назначил препарат, помогающий держать аппетит под контролем.

За несколько месяцев фигуристка сбросила 6 килограммов, и главное — у нее постепенно формируются правильные пищевые привычки, которые позволят со временем отказаться от приема препаратов. Слуцкая признавалась, что долгое время не стремилась к официальным отношениям, но после замужества с депутатом Госдумы Алексеем Говыриным ее взгляды изменились. Сегодня она счастливая мама троих детей, которая совмещает семейную жизнь, общественную деятельность и заботу о своей внешности.

Светлана Хоркина — в 47 лет в прекрасной форме

Светлана Хоркина
Светлана ХоркинаИсточник: Соцсети

Светлана Хоркина — девятикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике — даже после завершения карьеры остается примером спортивного долголетия и активной жизненной позиции. В 2020 году, в возрасте 41 года, гимнастка поделилась с поклонниками видео, на котором она в отличной форме выполняет прыжки на батуте. Этот ролик наглядно показал, что Хоркина сохраняет прекрасную физическую форму и любовь к спорту.

Светлана Хоркина остается значимой фигурой в мире спорта даже после завершения карьеры в 2004 году. За выдающиеся достижения в упражнениях на брусьях она получила неофициальное прозвище «Королева брусьев». В период с 1995 по 2001 год Хоркина выигрывала все титулы чемпионатов мира и Олимпийских игр в этом виде программы.

Гимнастка — мама двоих детей: старший сын Святослав родился в 2005 году, младший Иван — в 2019‑м. Несмотря на семейные обязанности, Хоркина сохраняет связь с гимнастикой: она занимает пост вице‑президента Федерации спортивной гимнастики России, работает первым заместителем начальника ЦСКА и регулярно проводит мастер‑классы для юных спортсменов. В 2023 году Светлана представила собственное шоу «Дуэль», объединившее гимнастов, танцоров, фехтовальщиков и других атлетов.

Эти три знаменитые спортсменки не боятся своего возраста, не прячутся от публики и с радостью делятся секретами своей красоты. Они доказывают миллионам женщин: выглядеть великолепно можно в любом возрасте — главное, найти свой путь и следовать ему с удовольствием.