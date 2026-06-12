Татьяна Навка и другие: спортсменки с потрясающей фигурой в 45+

Олимпийские чемпионки и легенды мирового спорта продолжают выглядеть в 45+ так, будто время над ними не властно. И каждая из них нашла свой путь к сохранению формы: кто-то делает ставку на спорт и правильное питание, кто-то — на гармонию в душе и счастливую семейную жизнь. В этой статье — три истории о том, как фигуристки и гимнастки сохраняют молодость и стройность после 45 лет, и какие секреты им в этом помогают.