Евгения Медведева перенесла операцию перед свадьбой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева перенесла хирургическое вмешательство на ногах. Как сообщает спортсменка в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией*), операция была запланирована заранее.
«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет?», — написала Медведева, сопроводив публикацию снимком из больничной палаты.
В октябре фигуристка информировала о предстоящей операции на стопах, причиной которой являлся сильно выраженный вальгус (деформация стопы).
В ноябре 2025 года Медведева объявила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Ранее спортсменка делала намеки на то, что бракосочетание запланировано на лето.
26-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. С сезона 2019/20 она не принимала участия в официальных соревнованиях, однако регулярно выступает в ледовых шоу.
В 2023 году Медведева сообщала, что завершила профессиональную карьеру по причине проблем со спиной.