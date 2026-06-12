Ким Чжэ Ель переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев

«За последние несколько дней мы провели время вместе, осмысляя то, чего достигли, и возможности, которые нас ожидают, — заявил он. — Мы сделали так много, и все мы должны гордиться достигнутым прогрессом. Но, как я уже говорил, наша работа далека от завершения, мы только начинаем. Позвольте еще раз просто поблагодарить вас за доверие, мужество, вовлеченность и поддержку в этом амбициозном путешествии. Служить этой великой организации и работать плечом к плечу с каждым из вас — это привилегия».