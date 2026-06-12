Ким Чжэ Ель переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев

Ким Чжэ Ёль, представляющий Республику Корея, был переизбран на должность президента Международного союза конькобежцев (ISU). Решение было принято путем аккламации на конгрессе организации, проходящем на Тенерифе (Испания).
«За последние несколько дней мы провели время вместе, осмысляя то, чего достигли, и возможности, которые нас ожидают, — заявил он. — Мы сделали так много, и все мы должны гордиться достигнутым прогрессом. Но, как я уже говорил, наша работа далека от завершения, мы только начинаем. Позвольте еще раз просто поблагодарить вас за доверие, мужество, вовлеченность и поддержку в этом амбициозном путешествии. Служить этой великой организации и работать плечом к плечу с каждым из вас — это привилегия».
Ким Чжэ Ёль был единственным претендентом на пост главы организации. Он руководит ISU с 2022 года. Ранее 57-летний функционер занимал пост главы Союза конькобежцев Республики Корея (с 2011 по 2016 год), а также был исполнительным вице-президентом оргкомитета Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.