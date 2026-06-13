Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина высказалась о возможном лишении Валиевой ЗМС

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что вопрос должен решаться по правилам присвоения спортивных званий.

Источник: РИА "Новости"

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о возможном лишении Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России, сообщает Metaratings.

Роднину спросили, может ли фигуристка сохранить звание после дисквалификации и пересмотра результатов Олимпийских игр 2022 года.

«Вот вы сами себе и ответили. Звание дается за выполнение нормативов. Этих результатов у нее нет. Поэтому вопрос и возник. Решать, что делать, должно Министерство спорта. Это их компетенция», — сказала Роднина.

Валиева получила звание ЗМС после выступления на Олимпиаде в Пекине. Российская команда тогда выиграла командный турнир по фигурному катанию, однако позднее результаты Валиевой были аннулированы.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев пересмотрел итоги командного турнира Олимпиады-2022.

Ранее сообщалось, что Валиева в списках сборной России по фигурному катанию по-прежнему указана как заслуженный мастер спорта.