Роднина высказалась о возможном лишении Валиевой ЗМС

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о возможном лишении Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России, сообщает Metaratings.
Роднину спросили, может ли фигуристка сохранить звание после дисквалификации и пересмотра результатов Олимпийских игр 2022 года.
«Вот вы сами себе и ответили. Звание дается за выполнение нормативов. Этих результатов у нее нет. Поэтому вопрос и возник. Решать, что делать, должно Министерство спорта. Это их компетенция», — сказала Роднина.
Валиева получила звание ЗМС после выступления на Олимпиаде в Пекине. Российская команда тогда выиграла командный турнир по фигурному катанию, однако позднее результаты Валиевой были аннулированы.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев пересмотрел итоги командного турнира Олимпиады-2022.
Ранее сообщалось, что Валиева в списках сборной России по фигурному катанию по-прежнему указана как заслуженный мастер спорта.