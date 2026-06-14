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Тарасова назвала отстранение фигуристов беспределом

Заслуженный тренер СССР надеется, что российским юниорам как минимум вернут право выступать на международных стартах.

Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении российских юниоров на международные соревнования, сообщает «Советский спорт».

Специалист резко оценила ситуацию с отстранением российских фигуристов от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«То, что сейчас происходит в отношении наших фигуристов — беспредел и позор. Надеюсь, что этот беспредел закончится и как минимум наших юниоров вернут на международную арену. Дети в чем виноваты? Это все бесчеловечно и против спорта. А вообще, должны уже возвращать всех. Хватит издеваться над нашими спортсменами», — сказала Тарасова.

На Тенерифе прошел конгресс ISU. По его итогам президентом организации был переизбран кореец Ким Чжэ Ель, возглавляющий союз с 2022 года.

По итогам конгресса ожидается решение о будущем российских спортсменов на международных соревнованиях.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.