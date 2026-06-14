Тарасова назвала отстранение фигуристов беспределом

«То, что сейчас происходит в отношении наших фигуристов — беспредел и позор. Надеюсь, что этот беспредел закончится и как минимум наших юниоров вернут на международную арену. Дети в чем виноваты? Это все бесчеловечно и против спорта. А вообще, должны уже возвращать всех. Хватит издеваться над нашими спортсменами», — сказала Тарасова.