Тарасова назвала отстранение фигуристов беспределом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении российских юниоров на международные соревнования, сообщает «Советский спорт».
Специалист резко оценила ситуацию с отстранением российских фигуристов от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«То, что сейчас происходит в отношении наших фигуристов — беспредел и позор. Надеюсь, что этот беспредел закончится и как минимум наших юниоров вернут на международную арену. Дети в чем виноваты? Это все бесчеловечно и против спорта. А вообще, должны уже возвращать всех. Хватит издеваться над нашими спортсменами», — сказала Тарасова.
На Тенерифе прошел конгресс ISU. По его итогам президентом организации был переизбран кореец Ким Чжэ Ель, возглавляющий союз с 2022 года.
По итогам конгресса ожидается решение о будущем российских спортсменов на международных соревнованиях.
Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.